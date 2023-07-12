أستاذ اقتصاد لـ"القاهرة الإخبارية": أرباح خيالية لـ722 شركة عالمية خلال 2022

قال الدكتور فارس هباش، أستاذ اقتصاد، إن العالم مر مؤخرًا، بالكثير من الأزمات التي بدأت بأزمة كورونا مروراً بالحرب الروسية الأوكرانية، ثم أزمة السودان، الأمر الذي تسبب في تباطؤ ملحوظ بالحركة الاقتصادية العالمية بصورة غير مسبوقة.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأكد أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج المراقب مع الإعلامية دينا سالم، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أنه رغم الأزمات التي يمر بها العالم، إلا أن 722 شركة عالمية حققوا أرباح غير متوقعة تجاوزت التريليون دولار في عام 2022.

ارتفاع أسعار الطاقة

وأضاف أنه بالرغم من تلك الأزمات العالمية، إلا أنه يوجد عدد من الشركات العالمية يحققون أرباحا مالية كبيرة، معبراً: "بعض الشركات مستفيدين من تلك الأزمات بصورة كبيرة، حيث هذه الشركات استفادت بشكل كبير من ارتفاع أسعار البترول خاصة شركات الطاقة العالمية".

وتابع: "الأزمة الروسية الأوكرانية لعبت دورا كبيرا في ارتفاع أسعار الطاقة بالعالم، وارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع على مستوى العالم".

واستطرد: "شركات الكبرى في الطاقة لها تأثير كبير في تحديد أسعار الطاقة، وبالتالي المستهلك الأخير هو الوحيد الذي يدفع ثمن هذه المؤامرات الدولية".

وذكر أن الكثير من دول أوروبا يقولون إن شركات الغاز الأمريكية تقوم ببيع الغاز بأربعة أضعاف السعر الحقيقي، وذلك استغلالا للأزمة وتحقيق المكاسب الشخصية لتلك الدول، وكذلك تلك الشركات.