وزير الرياضة: خصّصنا 30 مليون جنيه للمشروع القومى للموهبة

شهد د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الأربعاء، بمركز التنمية الرياضية بالشيراتون فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن بدء انتقاء اللاعبين واللاعبات بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.

وحرص على حضور المؤتمر اللواء عصام النوار، رئيس اتحاد المصارعة، ومعتز عاشور، رئيس اتحاد تنس الطاولة، ومحمد مصطفي رئيس اتحاد التايكوندو، والدكتور عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، والدكتور سيف الله شاهين رئيس اتحاد العاب القوي والمهندس مرزوق علي رئيس اتحاد الچودو ، والأستاذ محمود الحلو المدير التنفيذي لكرة السلة والدكتور ايمان حسن ممثلا عن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم كما حضر من جانب وزارة الرياضة الدكتور كمال درويش، الدكتور عادل رضوان، رئيس قطاع الرياضة، واللواء عبد الرحمن شلش، رئيس الادارة المركزية لأجهزة الوزير، محمد رائف عضو اللجنة العليا لسلسة نادى النادى، الدكتور أحمد الشيخ رئيس الادارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور محمد الكردي رئيس الادارة المركزية للاداء الرياضي، والدكتور محمد حمدى، مدير الادارة العامة للموهبة والبطل الاولمبي، والدكتورة نجوي صلاح رئيس الادارة المركزية لتنمية الشباب والعديد من مديري مديريات الشباب والرياضة.

توجه وزير الرياضة بالشكر إلى شركاء النجاح بالمشروع وزارة التربية والتعليم وأيضًا رؤساء الاتحادات، واللجنة العلمية العليا بوزارة الشباب برئاسة الدكتور كمال درويش وأيضًا لقطاع الرياضة والموهبة بوزارة الشباب والرياضة والذين نجحوا فى تقديم وتسهيل الأمور لإنجاح المشروع.

كما تقدم صبحي بالشكر إلى وسائل الإعلام التي سلطت الضوء على ما حققه المشروع من نجاح وما قدمه من أبطال.

أوضح الوزير أن عمليات الانتقاء للاعبين ستخضع للاختبارات العلمية، مؤكدًا تحقيق المشروع لنجاحات كبيرة فى وقت ليس بكبير، حيث قدم المشروع لاعبين حصلوا مع المنتخبات المصرية على بطولات عالم كما قدم المشروع أبطال على المستوى القاري.

أوضح وزير الرياضة حرص الوزارة على تنمية عناصر الولاء والانتماء لمصر من خلال عقد العديد من الدورات التأهيلية لهؤلاء اللاعبين من خلال أكاديمية ناصر العسكرية.

وشدد صبحي على الدعم الكبير وغير المسبوق من القيادة السياسية لهؤلاء الابطال فى مختلف الألعاب، مركزًا على تقديم الوزارة للعديد من المشروعات لاكتشاف المواهب والتى منها مشروع كابتيانو مصر والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مضيفًا أن هذا الانتقاء هو الأكبر فى تاريخ عمليات الانتقاء للمواهب الرياضية بوزارة الشباب والرياضة.

أشار صبحي إلى أنه تم تخصيص 30 مليون جنيه للمشروع مع ايجاد العديد من الموارد للمشروع، مؤكدًا أن المشروع سيكون له جانب اجتماعى واقتصادي من خلال تشغيل المشروع للعديد من المديرين الفنيين والإداريين لجميع الالعاب المتواجده بالمشروع.