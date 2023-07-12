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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى رحيل القديس يوحنا جوالبرتو

القديس يوحنا جوالبرتو-
القديس يوحنا جوالبرتو- أباتي

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية في مصر اليوم الأربعاء، بذكرى رحيل القديس يوحنا جوالبرتو.

تزامنًا مع ذكراه من هو القديس يوحنا جوالبرتو؟

ولد يوحنا جوالبرتو عام 999 بالقرب من فلورنسا في نهاية القرن العاشر، في عائلة ارستقراطية ريفية نبيلة، و تلقى تعليمه بطريقة مسيحية من قبل والدته.

 كان والده عسكرياً فاراد أن يكون ابنه ايضا عسكرياً لحراسة مملتكاته الشاسعة، ولما كان يوحنا في سن المراهقة لم يكن يهتم كثيراً بالحياة المسيحية.

 كان يركز على الأشياء العالمية والنزوات مثل باقي الشباب اصدقاءه وفي احد الايام  قتل شقيقه غدراً، واقسم يوحنا على الإنتقام. 

ويوم الجمعة العظيمة في 26 مارس عام 1003 سقط القاتل على ركبتيه بذراعين ممدودتين على شكل صليب امام يوحنا طالباً منه المغفرة،مذكراً يوحنا أن المسيح مات في ذلك اليوم.

 تأثر يوحنا بهذه الكلمات ، ووقف محيراً ، ثم غمد سيفه ،" نعم فأجابه يوحنا  باسم يسوع المسيح المصلوب انا أغفر لك.

 فدخل كنيسة كانت قريبة منه وبدأ يصلي " وشعر بان الله يدعوه الى حياة التكريس مكافأة له على غفرانه البطولي الذي قام به تجاه القاتل.

 انضم يوحنا للرهبنة البينديكتية ودخل دير سان ميناتو على الرغم من معارضة والده لانضمام ابنه في طريق الرهبنة وحاول الأب بشتى الطرق ان يثنه عن فكرة الرهبنة ولكن كان تصميم ابنه قوى فتركه وشأنه.

دخل دير سان ميناتو وبعد بضعة سنوات عرف ان رئيس الدير اوبرتو اشترى هذا المنصب من اسقف فلورنسا بيتروميزاباربا.

ايضا رأى تتدخل الملوك والنبلاء في تعيين اساقفة وكهنة مقابل المال .لأنه كان يرفض هذه المحسوبية، انتهى به المطاف لأن يغادر دير سان ميناتو ليبحث عن حياة أكثر انعزالية وصارمة ، كان يصوم كثيراً ويقوم بأعمال التكفير الصارمة على نفسه.

كان يميل لحياة النسك والتقشف، مما شجع بعض رهبان دير سان ميناتو للانضمام إليه فاستقر في دير كامالدولي (أريتسو). 

وكان يطالبهم بالعودة الى الحياة الرهبانية الأولي على قانون القديس بندكتوس، اصبح شخصية بارزة لتعاطفه مع الفقراء والمرضى.

 حتى ان البابا لاون التاسع سافر إلى فالامبروسا لرؤية الراهب يوحنا جوالبرتو لتتحدث معه عن فكره التجديدي الرهباني ، وأعجب به ورأى به نقاء وديعة إيمانه واعمال الخير التى كان يقوم بها.

 قام البابا باعتماد قانون جماعة فالومبروسانا الجديدة التى كانت تساعد الكنيسة في التخلص من اتباع السيمونية التى تبيع الرتب الكنيسية ، والاهمال المتواجد داخل بعض الرهبانيات . 

وكتب رسالة إلى رهبانه يشرح فيها الحياة المشتركة ورابطة المحبة بينهم . ورقد القديس يوحنا جوالبرتو في الرب في دير باسينيانو في 12 يوليو عام 1073.

 واعلنه البابا سلستينو الثالث قديساً للكنيسة الجامعة في عام 1139.

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