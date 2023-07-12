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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيلد: هارى كين يرفض باريس سان جيرمان ويتمسك بالبايرن

هاري كين
هاري كين

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإنجليزي هاري كين، مهاجم فريق توتنهام هوتسبير، من الانتقال لصفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب هاري كين ضمن صفوف توتنهام منذ عودته من الإعارة لنادي ليستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2013.

ووفقًا لما ذكرته مجلة بيلد الألمانية، فإن هاري كين رفض اهتمام نادي باريس سان جيرمان بضمه، مشيرة إلى أن اللاعب لا يفكر سوى في الانتقال لبايرن ميونخ حال رحيله عن السبيرز.

ولعب هاري كين 49 مباراة بقميص توتنهام خلال الموسم الماضي، وسجل 32 هدفًا وصنع 5 لزملائه في كل البطولات.
وأفادت بيلد أن بايرن ميونخ ما زال متفائلًا بشأن قدرته على استقدام هاري كين خلال الصيف الجاري، أو عقب نهاية الموسم المقبل.

وبدأ هاري كين مسيرته ضمن صفوف شباب فريق توتنهام، وصعد لفريق تحت 18 عامًا في صيف 2009 قبل أن يصعد للفريق الأول في يناير 2011 وبعدها خرج في عدد من الإعارات لأندية لايتون أورينت وميلوال ونورويتش سيتي، وليستر سيتي التي انتهت في مايو 2013، واستقر هاري كين منذ ذلك التاريخ في توتنهام.

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