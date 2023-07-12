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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

رئيس قضايا الدولة
رئيس قضايا الدولة

أصدر المستشار مسعد عبدالمقصود رئيس قضايا الدولة اليوم الأربعاء القرار رقم 196 لسنة 2023 بتعيين المستشارة مي مروان عبدالله عرفة أمينا عاما مساعدا لشئون المرأة والعلاقات الإنسانية وإدارة التطوير والحوكمة.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

كان قد أصدر المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، عقب أدائه أمس اليمين الدستورية أمام الرئيس عدة قرارات مهمة.

وتضمن القرار رقم 161 لسنة 2023 بندب المستشار أحمد فكري صالح بسيوني، نائب رئيس الهيئة أمينًا عامًا للهيئة. 

وتولى المستشار مسعد عبدالمقصود بيومي منصب رئيس هيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار محمد بكر بعد انتهاء ولايته في 30 يونيو الماضي، لاكتمال عطائه بعد بلوغه السن القانونية.

المستشار مسعد عبد المقصود رئيس قضايا الدولة القرار المستشارة مي مروان عبد الله مينا عاما

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