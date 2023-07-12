تشرد أكثر من 3 ملايين شخص بسبب الحرب فى السودان

أظهرت تقديرات المنظمة الدولية للهجرة أن عدد النازحين واللاجئين بسبب الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان، والذي اندلع قبل نحو ثلاثة أشهر تجاوز ثلاثة ملايين.

وجاء في بيانات منظمة الهجرة أن أكثر من 2.4 مليون نزحوا داخليًا، بينما عبر أكثر من 730 ألفا الحدود إلى بلدان مجاورة.

وفرّ معظم هؤلاء إما من العاصمة الخرطوم، حيث يتركز الصراع بين الطرفين الذي اندلع في 15 أبريل، أو من دارفور حيث تصاعدت أعمال عنف عرقية.

وقال مسئولون بالأمم المتحدة إن السودان قد يسقط في حرب أهلية مع فشل جهود الوساطة الإقليمية والدولية.

ونقلت "رويترز" عن مبعوث الأمم المتحدة الخاص فولكر بيرتس "هذه الحرب لن تنتهي قريبا"، مضيفًا أن اتفاقيات وقف إطلاق النار العديدة تعرضت للانتهاك و"استخدمتها الأطراف بشكل أساسي لإعادة تموضعها".