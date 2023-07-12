مهرجان العلمين الجديدة.. الصقر وحازم إمام أبرز فرق بطولة الكرة الشاطئية

تنطلق فعاليات بطولة كرة القدم الشاطئية يوم الجمعة 14 يوليو الجاري بشكل نهائي من خلال مباراتين على شاطئ مدينة العلمين الجديدة التي تستضيف الدورة الأولى من فعاليات مهرجان العلمين الجديدة أهم وأضخم حدث ترفيهي في المنطقة.

بطولة الكرة الشاطئية

علم الدستور أن البطولة ستنطلق يوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساء وحتى العاشرة مساء تجرى مبارتين في كرة القدم الشاطئية للمشاهير على الملعب الجديد على شاطئ نورث سكوير بالعلمين الجديدة وتقام بين مشاهير كرة القدم والفن والشخصيات العامة حيث تجمع البطولة 4 فرق من المشاهير وهم " الفريق أ ( كابيتانو) الفريق ب (أحمد حسن الصقر) الفريق ج (حازم إمام) الفريق د (محمد فضل).

ومن المقرر أن تقام مباريات الجمعة، بين فريق كابيتانو ضد الصقر والمباراة الثانية بين حازم إمام وفريق محمد فضل، ومن المقرر أن تقام السبت مباراتان آخرتان في إطار منافسات البطولة لتحديد الفائزين بالمنافسات.

يُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسًا طبيعيًا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة في تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمي يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيًا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذي سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

يستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية في البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية في مصر.