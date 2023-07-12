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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

بعد إتمامه في قداس عيد الرسل.. تعرف على الفارق بين لقانات الكنيسة الثلاث

اللقان
اللقان

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بعيد الرسل، والذي يأتي تزامنًا مع ذكرى استشهاد القديسين بولس وبطرس، بعد فترة صوم بدأ في الرابع من يونيو، لتستغرق 37 يومًا مُتصلة.

ويشتهر قداس عيد الرسل بإتمام طقس اللقان، ومن جانبه أجاب الباحث مينا قصدى عن تساؤل ما هو الفرق بين صلاة اللقان في عيد الرسل و صلاة اللقان في خميس العهد وصلاة اللقان في عيد الغطاس؟

وقال إن لقان عيد الغطاس رمز للمعمودية فبمعمودية السيد المسيح صار المعمدين خليقة جديدة ويقول في البدء خلق السموات والأرض وكان روح الله يرف علي وجه المياه، وفي انجيل يوحنا يقول في البدء كان الكلمة وكان الكلمة الله، وفي الرسالة الى العبرانين يقول الذي به عمل العالمين؛ لذلك العماد أو اللقان يسبق باكر في عيد الغطاس لأنها تعبر عن كوننا خليقة جديدة في المسيح وأيضاً لكون يوحنا المعمدان هو السابق والصابغ للسيد المسيح.

بينما لقان خميس العهد هو رمز للتوبة والتطهير، غسل أرجل التلاميذ لكي يكونوا طاهرين وحينما قال له القديس بطرس إغسلنى كلي بالكلية قال له السيد من استحم مرة لا يحتاج ذلك مرة أخرى بل مايحتاجه هو غسل أرجله.

وأخيرا لقان الرسل رمز للخدمة وبذل الذات، وغسل أرجل التلاميذ لبعضهم البعض علامة للمحبة والروح الواحد. بذلك يعرف أنكم تلاميذي إن أحببتم بعضكم بعضاً.

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