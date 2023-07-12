ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أستاذ علوم سياسية لـ"الدستور": مصر تتحرك بخطى ثابتة من أجل مؤتمر دول الجوار

الدكتور طارق فهمى
الدكتور طارق فهمى

تستضيف مصر غدًا الخميس، مؤتمر قمة دول جوار السودان، لبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة، بحسب المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، المستشار أحمد فهمي، إنّ هذه الخطوة جاءت حرصاً من الرئيس عبد الفتاح السيسي على صياغة رؤية مشتركة، في ظل الأزمة الراهنة بالسودان، وحرصاً منه على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السوداني، وتجنيبه الآثار السلبية التي يتعرّض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

فى هذا السياق قال الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية أن مصر تتحرك بخطى ثابتة وواثقة في مؤتمر الجوار، مشيرًا إلى أن اجتماع القاهرة أيضًا مهم وشامل لأنه كان يبىي على التحرك واهتمام مصر ومدى تحرك القيادة السياسية في هذا الشأن. 

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “مصر حاضرة في مؤتمر دول الجوار ومصر تتحرك في ثوابت متعددة وما تقدمه هو الحل الأشمل والأوقع لأن الأزمة في الأصل سياسية وليست إنسانية”.

كشفت صحيفة السودانى، أن نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، سوف يترأس وفد بلاده المشارك في قِمّة دول جوار السودان، المزعم عقده الخميس 13 يوليو بالقاهرة.

جدير بالذكر أن مصر تستضيف مؤتمر قمة دول جوار السودان الخميس 13 يوليو؛ لبحث حل سلمي سريع لإنهاء الصراع الحالي وبحث تداعيات الأزمة على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية وأهمها الوقف الفورى لأعمال إطلاق النيران والعودة لمفاوضات السلام بالتنسيق من خلال المسارات الإقليمية والتسوية اللازمة بعيدًا عن التدخلات الخارجية.

قمة دول جوار السودان الصراع الحالي والتداعيات السلبية المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الدكتور طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية التداعيات السلبية س بل إنهاء الصراع الحالي

الأكثر قراءة

"عملولها عملية بعد وفاتها!".. تفاصيل وفاة سيدة داخل مستشفى خاص بالقاهرة

انتداب قاضيين.. تفاصيل أول قرارات رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

بسبب "لعب العيال".. "ماكس" يُنهى حياة شاب فى كرداسة

تكليف المستشارة مى مروان أمينًا عامًا مساعدًا لشئون المرأة بـ"قضايا الدولة"

جامعة المنصورة تنظم مؤتمر جهود الجامعات المصرية في المشروع القومي لتطوير الريف المصري مبادرة "حياة كريمة"

محافظ الوادى الجديد يتابع مستجدات الأعمال بنادى الهجن والفروسية الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الأمريكيون أكثر إنفاقاً والإيطاليون يحبون المطاعم: كيف ينفق السائحون أموالهم فى إسرائيل؟

طائرة أردنية نقلته من رام الله.. الرئيس الفلسطينى يزور جنين بعد العدوان الإسرائيلى

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى