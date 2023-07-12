كل ماتريد معرفته عن "حي الأبراج" بالعلمين الجديدة

سلطت قناة "إكسترا نيوز"، الضوء على "حي الأبراج" بمدينة العلمين الجديدة، من خلال "فيديوجراف" جاء على النحو التالي:

يعد حي الأبراج من أكثر الأحياء إبهارا بمدينة العلمين الجديدة.

يضم حي الأبراج 15 برجا ويبلغ ارتفاع كل برج 41 طابقا.

تبدأ مساحة الوحدات داخل الأبراج من 90 متر مربعا وحتى 350 مترا مربعا.

تطل جميع الوحدات مباشرة على البحر وتتميز بتشطيب فاخر.

تحاط بالمنطقة أماكن للكافيهات والمطاعم وحمامات السباحة.

ومن المقرر أن تشهد مدينة العلمين الجديدة، غدًا، انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، ولمدة 44 يوم، إذ تشهد المدينة العديد من الفعاليات الترفيهية والفنية، وذلك لحجز موقع متميز على خارطة السياحة العالمية.