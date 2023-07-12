تكريم معلمي بني سويف المشاركين في تطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات

كرم محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، اليوم الأربعاء، المعلمين المتطوعين في تطوير المناهج القائمة على منهجية الجدارات، وذلك في ضوء اهتمام الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وبناء على توجيهات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بدعم وتشجيع معلمي التعليم الفني المتميزين ومواصلة العمل الجاد لاستمرار عملية تطوير التعليم الفني.

وقام «عيد التواب» بتكريم المعلمين المشاركين في تقديم شرح البرامج الدراسية في كافة التخصصات بقناة مصر للتعليم الفني وذلك بحضور المهندس كامل أبو طالب مدير عام التعليم الفني، وولاء ابو زيد مسؤل التدريب بالتعليم الفني.

وأعرب وكيل وزارة التربية والتعليم عن سعادته بالطفرة التي تشهدها منظومة التعليم الفني، مؤكداً أن التعليم الفني هو قاطرة التقدم والتنمية الاقتصادية، وهناك اهتمام من الوزارة بتطوير التعليم الفني بداية من الخطة الاستراتيجية التي انتهجتها الوزارة التي اعتمدت على تشجيع وتطوير التعليم الفني بكافة أنواعه مع الاهتمام بجودته حسب المعايير الدولية ودعم وتنمية مهارات الطلاب والطالبات من خلال التعليم المزدوج والتكنولوجيا التطبيقية حيث ركزت الوزارة على تطوير مناهج التعليم الفني وفق منهجية الجدارات التي تتسم بربط التعليم الفني باحتياجات السوق.

وأضاف محمد عبد التواب أن الوزارة تسعى إلى تغيير نظرة الطلاب وأولياء الأمور إلى التعليم الفني حيث هناك العديد من مدارس التعليم الفني تقبل الطلاب بمجموع اكبر من مجموع الثانوي العام إلى جانب تحسين مخرجات ومستويات المهارات المهنية لتلبي احتياجات سوق العمل ومواكبة المستويات العالمية.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم على تضافر جهود كافة الأطراف المعنية بالعملية التعليمية ومؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفني والتدريب المهني بما يتسق مع رؤية التنمية المستدامة للدولة المصرية رؤية مصر 2030، موجهاً الشكر والتقدير للمعلمين على الأداء المتميز والمشاركة الفعالة في عملية تطوير التعليم الفني.

وفي ختام اللقاء تم تكريم كل من ايمن جابر حسونه واسماء جلال قرني ونيلي فتحي أبو سيف وهبه كمال محمد وأحمد جمال شاكر وعبد الوهاب علي الروبي وبطرس شفيق بطرس.