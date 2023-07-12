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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لجنة اختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة فى مدير عام الشئون المالية والإدارية بتعليم قنا

محافظ قنا أشرف الداودى
محافظ قنا أشرف الداودى

وافقت لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية، برئاسة اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على تجديد الثقة للسيد مصطفي سيد قاسم، مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم بقنا، والتي تضمنت في عضويتها كلًا من الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وناجي صلاح الدين، مدير عام مديرية التنظيم والإدارة، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة، وأحمد أبوالمجد، مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية، وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية، والدكتورة هبة القاضي، أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

وقال محافظ قنا إن المحافظة تسعي دائمًا لاختيار العناصر المؤهلة لشغل الوظائف القيادية ممن لديهم القدرة على تطوير معدلات العمل تطبيقًا لقواعد ومبادئ الكفاءة والشفافية، لافتًا إلى أن قرار تجديد الثقة، تم طبقًا للمعايير والشروط المسموح بها لشغل الوظيفة.

ئيس الجمهورية إدارة الموارد البشرية أشرف الداودي محافظ قنا ادي أبو تشت

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