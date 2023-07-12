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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد عددًا من المشروعات الزراعية بالمحافظة

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد يتفقد بعض المشروعات الزراعية

تفقّد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الزراعية الواقعة شمال مدينة الخارجة في جولةٍ مفاجئة؛ للوقوف على مدى الالتزام وجدية الأعمال بالمشروعات المختلفة، يرافقه جهاد متولي، رئيس المركز وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وشدّد المحافظ على الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة على الأراضي الزراعية بهذه المشروعات غير مصرح بها أو لا تخدم المشروع، مؤكدًا سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة وغير الجادة في التنفيذ.

كما وجّه بإقامة عدد ٢ صوبة جديدة لزراعة التوت بطاقة استيعابية ٣٠٠٠ شتلة بكل صوبة؛ ضمن جهود التوسع في مبادرة الحرير.

محافظ الوادي الجديد عدد ا من المشروعات الزراعية الإزالة الفورية لأي منشآت أو مباني مخالفة سحب الأراضي من المشروعات المتقاعسة

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