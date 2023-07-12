الأرصاد تكشف لـ"الدستور" حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من الخميس إلى يوم الأحد المقبل 16 يوليو الجاري، خاصًة بعد بحث الكثير من روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع البحث الإلكتروني "جوجل" لمعرفة حالة الطقس.

وقالت غانم، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "سيكون الطقس معتدل الحرارة رطبا في الصباح الباكر، بينما يكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة في المساء على جميع أنحاء جمهورية مصر العربية".

وأضافت أنه سيكون هناك نشاط للرياح على فترات متقطعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، محذرًة من الموجة الحارة التي ضربت البلاد وتسببت في ارتفاع درجات الحرارة على أغلب محافظات مصر.

وأوضحت أن درجات الحرارة ستزداد بنسبة تتراوح بين درجة لدرجتين مئوية، لذا يجب على المواطنين في الشارع عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، إذ يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارًا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل.

وأشارت إلى أنه سيسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيًا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية، مشمس جنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدًا الخميس

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 29 درجة.