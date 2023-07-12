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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

محمد عواد يضع شرطين لتجديد عقده مع الزمالك

محمد عواد حارس مرمى
محمد عواد حارس مرمى الزمالك

‏عقد عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول، وبحضور محمد عبد المنصف، مدرب حراس المرمى في الفريق من أجل بحث مصير محمد عواد مع الزمالك في ظل اقتراب انتهاء عقده، وفي ظل العروض التي تلقاها الحارس وموقفه من تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

‏وأكد عواد، في جلسته مع عبد الواحد السيد وعبد المنصف، أنه يرفض الرحيل عن الزمالك رغم العروض المغرية المصرية والعربية التي تلقاها، وأنه مستعد لتمديد عقده مع نادي الزمالك دون شروط مالية، ولكن اشترط المشاركة في المباريات، وطلب أن تتم معاملته ماليًا وفقًا للاعبي الفئة الأولى.

وشدد عواد على شرطه الأهم وهو أن يشارك في المباريات الرسمية بصفة أساسية مع الفريق، حيث يرغب في المشاركة في التشكيل الأساسي في المباريات من أجل العودة للمنتخب الوطني والحفاظ على فورمته العالية في المرحلة المقبلة.

‏وأكد عبد الواحد وعبد المنصف في جلستهم مع عواد أنه حارس كبير ولا يمكن الاستغناء عنه وسيتم الدفع به في التشكيل الأساسي للفريق في المرحلة المقبلة بالتساوي مع محمد صبحي وأن الزمالك سيشارك في بطولات عديدة وكبيرة خلال المرحلة المقبلة بداية من البطولة العربية وكأس مصر والدوري الجديد والكونفيدرالية الإفريقية، مما يعني أن الزمالك يحتاج حارسين كبيرين على مستوى عال للمنافسة على البطولات وضرورة مشاركة الحارسين بالتساوي في المرحلة المقبلة للحفاظ على جاهزيتهم وفورمتهم باستمرار في أي وقت.

‏وسيقوم عبد الواحد السيد بعقد جلسة بين عواد وأمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة من أجل الاتفاق على بنود تمديد عقد عواد لمدة ثلاث سنوات مقبلة في المرحلة المقبلة.

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