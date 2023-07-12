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الأربعاء 12 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

اتصالات الشيوخ: فوز مصر بجائزة "أجفند" العالمية اعتراف دولي بنجاح مشروع التحول الرقمي

النائب حسانين توفيق
النائب حسانين توفيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أن فوز وزارة الاتصالات بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية (برنامج الخليج العربي للتنمية) "أجفند" لعام 2022، في مجال "العمل اللائق ونمو الاقتصاد" عن مشروع "التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة، تأكيد على نجاح مصر في مشروع التحول الرقمي.

وأشار توفيق في تصريحات له اليوم، إلى أن هذه الجائزة تعد اعترافا دوليا بأن مصر تسير في الطريق الصحيح نحو الاستغلال الأمثل للتطور التكنولوجي، والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

وأوضح حسانين توفيق عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن ما تشهده مصر من تطور كبير في الخدمات المقدمة عبر بوابة مصر الرقمية وغيرها من الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين إلكترونيا دليل نجاح للدولة المصرية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: "أثبت استغلال التكنولوجيا في تقديم الخدمات توفير الوقت والجهد لجميع المواطنين، وهو ما يضع مصر على الطريق الصحيح بين كافة دول العالم في مجال التطور التكنولوجي."

وطالب توفيق، بالعمل على تذليل العقبات أمام التحول الرقمي، ورفع كفاءة مقدمي الخدمات، وزيادة وعي المواطنين أيضا في هذا الشأن.

وفي وقت سابق ، فازت مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية، التي يقدمها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) عن "مشروع التحول الرقمي من أجل التنمية المستدامة في مصر" حيث فاز المشروع في الفئة الثالثة من الجائزة، المخصصة لمشروعات الجهات الحكومية (الوزارات والمؤسسات العامة) ومؤسسات الأعمال الاجتماعية ومؤسسات القطاع الخاص الموجهة لدعم القطاع الاجتماعي.

وفاز المشروع من بين 108 مشروعًا، تم ترشيحها للجائزة في فئاتها الأربعة، تأهل منها للتحكيم 54 مشروعًا مستوفيًا الشروط. وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف دولار.

اتحاد الصناعات التعليم والإتصالات التعليم الخدمات الالكترونية التنمية المستدامة الشعب الجمهوري النائب حسانين توفيق

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