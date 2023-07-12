"التخطيط" لـ"الدستور": تدشين مراكز خدمات مصر بـ3 محافظات وجار العمل فى 5 أخرى

كشف المهندس أشرف عبدالحفيظ، مساعد وزيرة التخطيط لشئون التحول الرقمي، عن البدء في تدشين سلسلة مراكز خدمات مصر الثابتة في 3 محافظات هي: أسوان، جنوب سيناء، الإسكندرية، وجارِ العمل في محافظات الغربية والجيزة والقاهرة.

وأضاف مساعد الوزيرة، لـ"الدستور"، أنه سيتم قريبًا افتتاح مركزيّ خدمات إضافيين في محافظتيّ الإسماعيلية وشمال سيناء خلال الـ6 أشهر المقبلة، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي محافظات الجمهورية، مؤكدًا أن تلك المراكز آلية جديدة لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين بأقل جهد وأقل تكلفة وأعلى جودة، بالشراكة مع القطاع الخاص ومنحه فرصة للمساهمة في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

بدورها، أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الدولة على إتاحة قنوات متعددة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، سواء عن طريق نظام الشباك الواحد أو تطبيقات الهاتف المحمول أو المواقع الإلكترونية المتخصصة، وأخيرًا تدشين سلسلة مراكز خدمات مصر والمراكز التكنولوجية المتنقلة، لما تتمتع به من مرونة التحرك إلى المواطن، لا سيما في الأماكن التي تشهد تكدسًا وكثافات سكانية مرتفعة، وكذا الأماكن النائية، بهدف تيسير تقديم الخدمات الحكومية للمواطن.

وأشارت الوزيرة إلى ربط عملية تحصيل رسوم الخدمات الحكومية إلكترونيًا بالنظام المركزي المالية بوزارة المالية لأول مرة في مراكز الخدمات المتنقلة، بما يضمن عدم وجود أي نوع من الفساد، والتحصيل الفوري للمدفوعات.