ads
الأربعاء 12 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعليم مطروح: فتح باب التقديم لمدرسة الزراعة بالمطرية

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

أعلن عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن فتح باب القبول للطلاب للالتحاق بالمدرسة الثانوية للزراعة المطرية بمجموع 220 درجة بالشهادة الإعدادية هذا العام.

وأكد وكيل الوزارة أن المديرية حددت عدة شروط لقبول الالتحاق بالمدرسة المطرية وهي:  

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب من أبناء مطروح الحاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من محافظة مطروح.

3- أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع درجات 220 درجة بالشهادة الإعدادية.

4 - حضور الاختبار الإلكتروني.

5- حضور المقابلة الشخصية.

6- يتم قبول الطلاب الأعلى مجموعًا في الإعدادية والاختبار الإلكتروني والمقابلة الشخصية.

وأضاف وكيل تعليم مطروح أن المستندات المطلوبة للتقديم من الطلاب مستخرج رسمي من الشهادة الإعدادية 2023 وموضح به بيان درجات المواد الدراسية (أصل) وصور طبق الأصل من شهادة الابتدائية وشهادة ميلاد الطالب وصورة شخصية وشهادة حسن سير وسلوك من المدرسة الإعدادية المتخرج منها.

وأشار شحاتة إلى أن تلك المستندات المطلوبة سيتم تقديمها بمعرفة الطالب أو ولي الأمر بمقر إدارة التعليم الفني في ديوان عام المديرية في مواعيد العمل الرسمية لمدة عشرة أيام انطلاقًا من يوم الأحد المقبل الموافق 16 يوليو الجاري، وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يوليو.

IMG-20230712-WA0003
IMG-20230712-WA0003
الاختبار الإلكتروني الشهادتين الابتدائية والإعدادية المستندات المطلوبة للتقديم تعليم مطروح فتح باب التقديم محافظة مطروح مدرسة الزراعة المطرية

الأكثر قراءة

فيتوريا "يمنع" النصر السعودي من تسجيل صفقاته الجديدة

ثعابين فى حدائق بدر.. والأهالى يستغيثون "حتى لا تقع كارثة"

أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية فى البنوك اليوم

الإسكان: متابعة استكمال إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة لأحوزة عددٍ من المدن الجديدة

الانتهاء من تنفيذ 90% من مشروع تطوير منطقة أهرامات الجيزة

حج مبرور.. آخر رحلات ضيوف الرحمن المصريين تصل القاهرة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

محافظون وتجارب "8" اللواء زكى بدر!

حسين دعسة

90 قرارًا فى بيان «قمة ناتو- فيلنيوس».. ماذا بعد؟

القس. رفعت فكرى

البسكويت.. وسوء الظن !!

إبراهيم داود

عن حسن الوزير وباب عشق

وائل لطفي

على ومدحت وإيمان

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة وبناء ريادة المستقبل

ماجد حبته

التنمية المستدامة فى خطر

إسراء شوقي

العلمين الجديدة.. إبداع "المحروسة" لا يتوقف

صور

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تدعو إسرائيل لحماية حق التظاهر السلمى

البيت الأبيض يدعو حكومة الاحتلال لاحترام الحق فى التجمع السلمى للمتظاهرين

أزمات إسرائيل بين الجفاء الأمريكى وتحالفات نتنياهو.. ما التداعيات؟