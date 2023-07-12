ناصر عراق يوقع عقد روايته الجديدة "أنا وعمّي والإيموبيليا" مع "الشروق"

وقع الروائي ناصر عراق، عقد روايته الجديدة "أنا وعمتي والإيموبيليا" مع أميرة أبو المجد العضو المنتدب لدار الشروق للنشر والتوزيع، وذلك بمقر الدار بمدينة نصر بالقاهرة.

وناصر عراق هو روائي مصري تخرج في كلية الفنون الجميلة بالقاهرة، ثم عمل بالصحافة فكان مديرا لتحرير جريدة اليوم السابع بمصر، وأشرف على تحرير باب عطر الاحباب، كما ترأس تحرير موقع كايرو دار.

وشد عراق الرحال إلى دبي ليساهم في تأسيس دار الصدى ويتولى على إثر ذلك رئاسة القسم الثقافي بالمجلة ثم يتجه للمساهمة في إصدار مجلة دبي الثقافية ويصبح أول مدير تحرير لها في أكتوبر 2004.

ومن هنا انطلق عراق ليساهم في تأسيس جائزة البحرين لحرية الصحافة، وتولى التنسيق الإعلامي لها وحصل عراق على العديد من الجوائز في مجال الرواية منها جائزة كتارا عن روايته الأزبكية وغيرها.

أصدر ناصر عراق 12 رواية هي أزمن من غبار، من فرط الغرام، العاطل، تاج الهدهد، نساء القاهرة دبي، الأزبكية، الكومبارس، البلاط الأسود، اللوكاندة، الأنتكخانة، أيام هستيرية، دار العشاق.