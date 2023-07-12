السفارة الأمريكية فى السودان تعلن مقتل 28 شخصًا فى بحرى وأم درمان

كشفت السفارة الأمريكية في السودان، اليوم الأربعاء، عن مقتل 6 أشخاص في بحري، و22 شخصًا آخرين في أم درمان، شمالي وغربي الخرطوم.

جاء هذا وفقًا لما أعلنته السفارة الأمريكية في السودان، في بيان لها صباح اليوم نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقال بيان السفارة الأمريكية إن بحري وأم درمان شمالي وغربي الخرطوم شهدا مقتل 28 شخصًا على الأقل، من ضمنهم أسرة مكونة من أربعة أفراد، في أكثر الهجمات دموية في القتال الدائر في السودان حتى الآن.

ودعت السفارة الأمريكية القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع للوفاء بالتزامهما لحماية المدنيين واتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين، لافتة إلى أن أعمال العنف العشوائية تزيد من معاناة الشعب السوداني بالفعل.

وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن الانتصار العسكري لأي من الطرفين المتحاربين في الصراع السوداني سوف تترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرار تلحق بالبلد.

السفارة الأمريكية تدعو الأطراف العسكرية لضرورة إيجاد مخرج تفاوضي للأزمة

وأمس الثلاثاء، علقت السفارة الأمريكية في السودان على انعقاد قمة الإيجاد وانسحاب الجيش السوداني منها.

وأصدرت السفارة الأمريكية بالخرطوم بيانًا إثر أعمال الآلية الرباعية لقمة الإيجاد، التي حضرها وفد قوات الدعم السريع وانسحب منها الجيش السوداني.

وقال بيان السفارة: "عقد قادة وشركاء الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) اجتماعًا رفيع المستوى لتحسين التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي في تحقيق إنهاء فوري للقتال، ووصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والانتقال الديمقراطي بقيادة مدنية".

وأضافت السفارة الأمريكية أن الانتصار العسكري لأي من الطرفين في الصراع السوداني سوف تترتب عليه خسائر بشرية غير مقبولة وأضرار تلحق بالبلد.

ودعت السفارة الأمريكية، في بيانها، الأطراف العسكرية لضرورة إيجاد مخرج تفاوضي للأزمة لتقليل الضرر الذي يلحق بالبلاد ومعاناة الشعب السوداني، لافتًا إلى أن الدعوات التي تطلقها بعض الأصوات داخل الأطراف العسكرية والجهات الفاعلة الأخرى لرفض أي تسوية تفاوضية للنزاع ومواصلة القتال غير مسئولة، وتتعارض مع رغبة المدنيين السودانيين في إسكات البنادق.