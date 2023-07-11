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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بمشاركة 76 ناشر.. مدير مكتبة الإسكندرية يكشف تفاصيل انطلاق معرض الكتاب

مكتبة الإسكندرية
مكتبة الإسكندرية

أعلن أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، عن تفاصيل انطلاق معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، والذي ينطلق غدًا الأربعاء، بمشاركة 70 دار نشر.

وقال “زايد” خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، إن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، ينطلق اعتبارًا من غدٍ الأربعاء الموافق 12 يوليو، ويستمر حتى يوم 26 يوليو المقبل، بمشاركة أكثر من 70 دار نشر مصرية وعربية، وبتنظيم أكثر من 100 فاعلية، ضمن برنامج ثقافي يتضمن أمسيات شعرية ومعارض للتراث.

ولفت إلى أنه يتم اختيار عدد كبير من الناشرين، عن طريق "التصفيات"، وهؤلاء الناشرين، من بينهم جنسيات عربية ومصريين.

وأشار إلى أن المعرض يقام بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين والعرب، ويتيح المعرض جناح سور الأزبكية.

وأكد “زايد” أن المكتبة تنظم العديد من الفعاليات المختلفة، وأنه خلال أسبوعين نظمت المكتبة أمسيات ثقافية تتضمن محاضرات وندوات عن القضايا الثقافية العامة وأمسيات شعرية، ومناقشة كتب، بالإضافة إلى توقيعات لبعض الكتب الجديدة، ومناقشة الروايات المختلفة، وحاولنا في هذا البرنامج الجمع بين كل أطياف المثقفين المصريين".

وكشف أنه يوم الخميس الموافق 13 يوليو في تمام الساعة 12 ظهرا، سيتم افتتاح الأنشطة الثقافية، بلقاء قوي للغاية، سيتم فيه استضافة الشاعر الكبير أحمد عبد المعطي حجازي، وسيتم التحدث عن تاريخه ومسيرته، وهي بداية قوية للغاية.

وأشار إلى أن هناك بعض الأفلام التوثيقية الخاصة بالشباب، وهناك سلسلة أفلام قصيرة بعنوان "عارف" تتناول الشخصيات والأحداث والتاريخية، وتم البدء في مشروع المبدع الصغيرة لدعم الأطفال.

معرض الكتاب بالإسكندرية من مصر

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