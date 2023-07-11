وزير الرياضة: شكرًا لـ"المتحدة" الشريك الاستراتيجى الداعم فى كل الأحداث

أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، سعادته بالمشاركة في افتتاح مهرجان مدينة العلمين الجديدة.

وقال صبحي، على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة 2023: "سعداء بالمشاركة في هذا الحدث العالمي فهو أكبر إنجاز للجمهورية الجديدة".

وأضاف: "جميع الأشقاء في الدول العربية يتحدثون عن العلمين الجديدة".

وأوضح: "جميعنا سنشارك في المهرجان من أجل التسويق بشكل كبير، وفي الجمهورية الجديدة نشاهد تقدمًا كبيرًا واستضفنا ٣٢٠ بطولة عالمية وأفريقية وحصلنا على أكثر من ٢٤٠٠ ميدالية ما بين عالمية وأفريقية وهى أرقام ليست قليلة".

وتابع: "كل الأرقام تمثل الجمهورية الجديدة ولدينا حجم كبير جدًا من المشاركات المميزة آخرها مهرجان العلمين الجديدة".

بدأت قبل قليل فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الأولى من مهرجان العلمين الجديدة، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة.

وينتظر العالم انطلاق مهرجان العلمين الجديدة، أكبر حدث ترفيهي في مصر والشرق الأوسط، الذى يضم العديد من الفعاليات الترفيهية بهدف تنشيط السياحة الداخلية والخارجية بعدة عناصر جذابة، حيث الطبيعة الخلابة والحفلات الفنية والغنائية لكبار النجوم المصريين والعالميين ونجوم كرة القدم، بالإضافة إلى عروض أفضل مصممي الأزياء في العالم.

يضم مهرجان العلمين 12 نشاطًا بين الرياضي والترفيهي، وهى: عرض أزياء عالمي يضم أفضل 10 مصممي أزياء في الوطن العربي، حفلات لفنانين محليين وعرب ودوليين، بطولة لكرة القدم الشاطئية يشارك بها أكثر من 40 نجمًا فى مختلف المجالات، بطولة ترايثلون سباق ثلاثي، بطولة بادل عالمية، دولية، عروض للطائرات RC، بطولة للتجديف، سباق للسيارات، تحدي جيت سكي JET SKIS CHALLENGE، موكب الفراعنة للسيارات وهو الحدث الذي سوف يضم 100 سيارة فارهة تجوب شوارع مصر من سفاجا إلى العلمين الجديدة.