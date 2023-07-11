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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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سكاى دايف فيروز: مهرجان العلمين سيكون الأهم بالمنطقة قريبًا

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال أحمد ماهر، نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي دايف فيروز، إن مصر ما زالت قادرة على صناعة المعجزات، مؤكدًا أن المهرجان ينطلق للعالمية تحت عنوان "العالم علمين".

أضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لإطلاق الدورة الأولى لمهرجان العلمين، أن المهرجان هو اكبر احتفالية تشهدها المنطقة والشرق الأوسط، وقريبًا سيكون هو الأهم بالمنطقة وهذا حق الكبار.

أهم أنشطة المهرجان

وتابع أن المدينة ذات التاريخ والتي صارت مدينة المستقبل وهي مدينة الجيل الرابع بامتياز نحتفل بمدينة تم استغلال هوائها وجوها وأرضها، والمهرجان يمتد من 18 يوليو وحتى 23 أغسطس بتوليفة من الفعاليات التي لم يشهدها حدث من قبل من بين نخبة من نجوم الفن المصري ونجوم من باقي العالم، ويشمل العديد من المنافسات في الكرة الشاطئية، والتجديف وسباق السيارات وغيرها من الفعاليات.

شركة سكاي دايف فيروز مهرجان العلمين الأهم بالمنطقة أهم أنشطة المهرجان مدينة المستقبل

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