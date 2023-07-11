محافظ أسوان: الاستثمار الأمثل لروح التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى يصب فى تحقيق الصالح العام للمواطن

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أن الاستثمار الأمثل لروح التعاون والتكاتف المتميز والجاد بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى، والعمل كفريق واحد، وزيادة وتكثيف الوعى وفقاً للرؤى والأفكار البناءة فى كافة القضايا المجتمعية بما يصب فى تحقيق الصالح العام للمواطن الأسواني.

وخلال اللقاء أشاد اللواء أشرف عطية بالدور الرائد الذى يقوم به أعضاء فرع المجلس القومى بأسوان ، ومشاركتهم المجتمعية الجادة والفعالة ، ومساندتهم لكافة الجهود التى يتم تنفيذها ، مع الوقوف يداً واحدة لمواجهة الأزمات المختلفة.

كما أكد أن ذلك ليس بجديد على أهل أسوان الذين يتميزوا بتلاحمهم وتكاتفهم، والعمل بعزيمة وإصرار ، وتفانى وإخلاص للوصول للمزيد من النجاحات والإنجازات ، تواكباً مع ما تشهده الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى من ملحمة غير مسبوقة بتنفيذ مبادرات ومشروعات كبيرة ومتتالية ، وفى مقدمتها مبادرة " حياة كريمة " ، والهادفة لتحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر إحتياجاً بالقرى والنجوع ، وتحويلها لصروح متكاملة الخدمات والمرافق ، فضلاً عن منظومة التأمين الصحى الشامل ، وغيرها الكثير والكثير ، وهو ما يؤكد على النهج المتميز الذى تقوم بتنفيذه الدولة المصرية فى كافة المجالات.

وعقب استماعه لمقترحات وأفكار ورؤى أعضاء المجلس القومى للمرأة طالب محافظ أسوان بضرورة حصر كافة المطالب والإحتياجات القابلة للتنفيذ داخل القرى والنجوع لإعداد قاعدة بيانات دقيقة بشكل مدروس وومنهج لتوفير الدعم اللازم لها بالتنسيق مع الجهات المانحة بما يساهم فى تحقيق العوائد الإيجابية منها على الوجه الأكمل.

وأكد على حرص المحافظة لتنفيذ مشروعات تستهدف تحسين دخل المرأة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتمكين المرأة إقتصادياً لتحسين معيشة الأسر الأكثر إحتياجاً ، وخاصة بقرى حياة كريمة.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هدى مصطفى على أن الدعم المتواصل والمستمر من محافظ أسوان ، وتفاعله المباشر مع أى مطالب ووضع الحلول الفورية لها ساهم فى تحقيق فرع المجلس القومى للمرأة للنجاحات المتتالية ، وتنفيذ الخطط والمبادرات المختلفة فى ظل تعليماته للأجهزة التنفيذية لتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام كتيبة العمل بالفرع.

وأوضحت أن هناك إشادة مستمرة من المجلس القومى للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسى لما يقوم به فرع أسوان من جهود تطوعية متميزة فى كافة الإتجاهات ، والتى من بينها إعداد قاعدة بيانات لـ 700 أسرة في مراكز ومدن المحافظة ، وتنفيذ جلسات الدوار وطرق الأبواب ، والإدخار ، فضلاً عن الإعداد لقاعدة بيانات للعمالة الغير موسمية ، والمشاركة فى مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.

فيما قدم أعضاء الفرع المجلس القومى للمرأة شكرهم وتقديرهم لمحافظ أسوان ، وأجهزته المعاونة على ما تم ويتم بذله من جهود ساهمت فى تحويل أسوان لبانوراما جمالية وحضارية من خلال تنفيذ مشروعات التطوير والتجميل ، لتكون واجهة مشرفة أمام الضيوف والزائرين من الأفواج السياحية ، وأيضاً مواطنى المحافظة.