جاري كوك.. صاحب الثورة الحقيقية في تحويل الدوري السعودي للعالمية

الإنجليزي جاري كوك ربما اسم لا يتداوله كثيرون، لكن صاحب الـ65 عامًا كان واحدًا من مفجري ثورة التحول الكبير للدوري السعودي هذا العام.

كوك هو نجم ألعاب قوى وبعد اعتزاله الرياضة اتجه لمجال الإدارة الرياضية وفي 2008 كان نقطة التحول في تاريخ مانشستر سيتي.

وفي 2008 بعد شراء السيتي تم تعيين كوك مديرًا تنفيذيًا للنادي الإنجليزي وبدأ بعدها عمله بقوة حتى 2012 حيث أحضر روبرتو مانشيني لتدريب السيتي ثم ساهم في صفقات كبرى على رأسها كومباني وروبينيو.

كوك عمل نحو 12 عاماً في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من عام 1996 وحتى 2008، حيث عمل طويلاً مع شركة نايكي المختصة بالملابس الرياضية في منصب المدير العام والرئيس التنفيذي لعدد من مشاريعها.

"طموحنا جعل كرة القدم السعودية مركز قوة للعبة العالمية" كانت أولى كلمات كوك بعد تعيينه في يناير الماضي رئيس تنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي.

يبدو أن كوك كان يعمل بالفعل قبل أشهر من عمله باقترابه من السعودية حتى تم تعيينه رسميًا عقب صفقة رونالدو للنصر ليبدأ من بعدها ثورة الصفقات العالمية.

كوك رحل الشهر الماضي عن منصبه ليتولي منصب المدير التنفيذي لنادي برمنجهام سيتي الإنجليزي.