وزيرة البيئة: قانون تنظيم المخلفات يدعم مشاركة القطاع الخاص فى المنظومة

قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، إن تنفيذ منظومة المخلفات تحتاج لسنوات طويلة، لكننا استطاعنا خلال 5 سنوات من العمل أن تكون لدينا استراتيجية واضحة لكل أشكال وأنواع المخلفات وتشريع يسمح للتعامل مع كل منهم، مشيرة إلي أن قانون تنظيم المخلفات يدعم مشاركة القطاع الخاص في المنظومة.

جاء ذلك خلال لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض الله، اليوم الثلاثاء لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حشمت أبوحجر، بشأن خطة وزارة البيئة في تدوير القمامة والاستفادة منها، خاصةً في البساتين، دار السلام بمحافظة القاهرة حتى لا تؤثر سلباً على الصحة العامة للمواطنين.

وأضافت فؤاد أنه تم العمل علي منظومة المخلفات منذ أول يوم للتكليف بهذا الملف، بدءا من حصر البيانات اللازمة علي مستوي الجمهورية، وتم عرض البرنامج القومي للمخلفات الصلبة البلدية علي القيادة السياسية، ليتم التكليف بتوفير التمويل اللادم لتنفيذ البنية التحتية، انطلاقا في تنفيذ مصانع التدوير والمدافن الملائمة، بيئيا فضلا عن آليات التجميع.

وتابعت "فؤاد" أنه فيما يخص مخلفات البناء والهدم، فتم وضع استراتيجية كاملة لها ومنظومة مالية، ولدينا كسرتان حاليا تعملان في المجتمعات العمرانية الجديدة، فضلا عن أن هناك أول مستثمر لبناء أول مصنع لمخلفات الهدوم والبناء.