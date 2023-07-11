موقف جوليان ألفاريز من الانضمام لـ بايرن ميونخ على سبيل الإعارة

كشف الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، عن موقف الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، من الانتقال لـ بايرن ميونخ الألماني، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكانت صحيفة “ بيلد” الألمانية، قد أشارت إلى أن بايرن ميونخ سيتجه لخيار التعاقد مع ألفاريز، أو دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على سبيل الإعارة لمدة موسم، حال لم يتمكنوا من التعاقد مع هاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ونشر رومانو تغريدة عبر موقع “تويتر”، جاء فيها، أن ألفاريز لا يفكر في أي صفقة انتقال على سبيل الإعارة هذا الصيف، ولا فرصة لحدوث ذلك.

وأوضح أن مانشستر سيتي مدد عقد جوليان ألفاريز وهم سعداء بتواجده ضمن صفوف الفريق.

وتقدم نادي بايرن ميونخ الألماني بعرضين لتوتنهام هوتسبير للحصول على خدمات المهاجم الانجليزي هاري كين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن العرضين قوبلا بالرفض من إدارة السبيرز.

وعرض بايرن ميونخ دفع مبلغ 80 مليون يورو + إضافات، على إدارة توتنهام، للتخلي عن هاري كين، خلال الميركاتو الصيفي الحالي، بعد أن عرضوا مبلغ 70 مليون يورو في البداية.