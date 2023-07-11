تعليم الغربية: مسابقة المشروع الوطني للقراءة يساعد في تعزيز الروح الإبداعية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالغربية، انطلاق فعاليات التصفيات قبل النهائية لمسابقة المشروع الوطني للقراءة 2022 / 2023 للطلاب والمعلمين الفائزين من الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، حيث تستمر الفعاليات لمدة ثلاثة أيام بقاعة مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بطنطا.

من جهته أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، أن مسابقة المشروع الوطني للقراءة تهدف إلى تعزيز ثقافة القراءة والكتابة بين الطلاب والمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، وتشجيعهم على الاهتمام بالمطالعة وتنمية مهاراتهم اللغوية والفكرية.

وتتضمن فعاليات التصفيات قراءة ومناقشة المشاريع القرائية المقدمة من المشاركين، واختيار المشاريع الأفضل للمنافسة في المرحلة النهائية. ويشارك في المسابقة طلاب ومعلمون من مختلف المراحل التعليمية، وتغطي المشاريع القرائية موضوعات متنوعة تشمل الأدب، والتاريخ، والعلوم، والتكنولوجيا، والثقافة العامة.

وتعتبر هذه المسابقة فرصة رائعة للطلاب والمعلمين لتطوير مهاراتهم القرائية والكتابية، وتعميق معارفهم في مجالات مختلفة، كما تساعد في تعزيز الروح الإبداعية والابتكارية لدى المشاركين.

وأضاف حسن، يتم إطلاق مسابقة المشروع الوطني للقراءة في العديد من المحافظات في مختلف أنحاء الجمهورية، وتشارك فيها مئات الآلاف من الطلاب والمعلمين، وتستمر المسابقة لعدة أشهر، حيث يتم تقديم المشاريع القرائية من قبل الفرق المشاركة، ويتم تقييمها من قبل لجان تحكيم مختصة.

وتساعد المسابقة على تحفيز الطلاب والمعلمين على القراءة والكتابة، وتعزز لديهم الثقة بأنفسهم وتطور مهاراتهم في التعبير والتفكير النقدي، كما تساعد في تعميق المعرفة والثقافة العامة لدى الطلاب والمعلمين، وتشجع على الابتكار والإبداع في مجال القراءة والكتابة.

وتعد المسابقة فرصة لتحقيق الاندماج الاجتماعي والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وتعزز الروح الرياضية والمنافسة الصحية بينهم. وبالتالي، فإن مسابقة المشروع الوطني للقراءة تعد فعالية تربوية هامة ومفيدة لتعزيز الثقافة العامة وتطوير المهارات القرائية والكتابية لدى الطلاب والمعلمين.

ومن المنتظر أن تجرى التصفيات في الغربية بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والدكتور السيد العراقي مدير عام الشئون التنفيذية، وتامر فؤاد موجه عام المكتبات بالمديرية، وحسين الجبالي موجه عام اللغة العربية بالمديرية.

الجدير بالذكر، أن المشروع الوطني للقراءة، هو مشروع ثقافي تنافسي يهدف إلى أهمية القراءة وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويستهدف المشروع، توجيه أطفال مصر وشبابها لمواصلة القراءة الوظيفية الإبداعية الناقدة، التي تمكنهم من تحصيل المعرفة وتطبيقها وإنتاج الجديد منها، كما تتمثل رسالة المشروع الوطني للقراءة، في إحداث نهضة في القراءة لدى فئات المجتمع، من خلال إثراء البيئة الثقافية وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة عبر تقديم مشروعات نموذجية مستدامة.

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