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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الجامع الأزهر يناقش "مهارات إدارة الحياة الزوجية" غدًا

الجامع الأزهر
الجامع الأزهر

يواصل الجامع الأزهر الشريف، غدًا الأربعاء، الحلقة الثانية عشرة من البرامج الموجهة للمرأة بالجامع الأزهر الشريف، والتي تأتي تحت عنوان "مهارات إدارة الحياة الزوجية"، برعاية من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبتوجيهات الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.

تأتي ندوة غدًا الأربعاء حول "إدارة المشكلات الزوجية"، ويحاضر فيها كلٌّ من الدكتورة فتحية الحنفي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، والدكتورة رحاب الزناتي، أستاذ الصحة النفسية بجامعة الأزهر، ويدير الحوار الدكتورة هبة النجار، الباحثة بالجامع الأزهر الشريف.

وقال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، إن المحاضرات الأسبوعية يناقش خلالها نخبة متميزة من الأساتذة المتخصصين، في عدة محاور وقضايا تهم المرأة والأسرة المصرية، وخُصصت محاضرة واحدة في كل أسبوع لكل محور من محاور البرنامج الذي يأتي تحت عنوان "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية".

وأوضح المشرف العام على الرواق الأزهري، أن كل محاضرة ستتناول قضية أو مشكلة من المشكلات التي تواجه الأسرة والمرأة، وتضع حلولًا علمية وواقعية لها، من خلال الأساتذة والمتخصصين في مجالات الأسرة، لافتًا إلى أن الرواق الأزهري يقف على جميع القضايا التي تهم المواطنين والأمة الإسلامية بأكملها وفق توجيهات شيخ الأزهر.

ولفت إلى أن هناك بعض الشروط التي تجب مراعاتها قبل التسجيل في البرنامج، وتتمثل في أن يكون الحضور بتسجيل مسبق قبل موعد أول محاضرة، (من هنا)

وأن يقتصر التسجيل على النساء فقط، والالتزام بالحضور في كامل محاضرات البرنامج، لافتًا إلى أنه سوف تمنح الحاضرات في نهاية البرنامج شهادة اجتياز معتمدة من الجامع الأزهر.

وأضاف أن قضايا المرأة والأسرة تحظى باهتمام ملحوظ من الجامع الأزهر، وفقًا لتوجيهات شيخ الأزهر ووكيله، موضحًا أنه خلال السنوات القليلة الماضية دشن الأزهر العديد من الملتقيات العلمية والندوات التوعوية، التي تناقش الكثير من القضايا التي تهم المرأة والطفل والأسرة بأكملها.

يذكر أن الجامع الأزهر أطلق موسمين سابقين من البرامج الموجهة للمرأة والأسرة ناقش خلالها العديد من القضايا والتحديات التي تواجه المرأة والأسرة، كما ناقش عددًا من حقوقها التي كفلها الإسلام لها ، ويتضمن الموسم 4 محاضرات بواقع محاضرة في الأسبوع ، وحاضر فيها عدد من كبار الأساتذة والمتخصصين من أساتذة الأزهر الشريف وواعظات مجمع البحوث وقيادات الأزهر بمختلف التخصصات، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف وإمامه الأكبر بقضايا المرأة والأسرة.

الجامع الأزهر مهارات إدارة الحياة الزوجية الحلقة الثانية عشرة رواق الأزهر البرامج الموجهة للمرأة

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