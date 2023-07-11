ناقد فنى: اختيار تامر حسنى موفق جدًا.. ومهرجان العلمين الجديدة يستهدف مليون زائر

أكد الناقد الفني علي الكشوطي أن مهرجان العلمين الجديدة هو أكبر وأضخم حدث في الشرق الأوسط خلال الفترة المقبلة، ويضم 12 نشاطاً بين عروض الأزياء والحفلات الغنائية وسباق السيارات والطائرات الشراعية، موضحاً أن المهرجان يستهدف مليون زائر خلال 44 يوماً.

وأضاف "الكشوطي" في لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى: "المهرجان سيشهد سباقًا للسيارات وسيكون شكله مختلفًا لأن طبيعة المكان مختلفة، والتصوير مختلف، وسنجد صورة مختلفة تمامًا عن المدينة خلال الفترة المقبلة"، متابعًا أن الفعاليات سيتم نقلها بشكل تقني كبير مثل الكرة الشاطئية وسباق السيارات والطائرات الشراعية والحفلات وعروض الأزياء، والمدينة كلها ستكون في حالة نشاط كامل، وسيكون للمهرجان أهداف استراتيجية مثل تنشيط السياحة وجذب السياح المصريين والأجانب لرصد ما حدث على أرض مدينة العلمين.

وبخصوص اختيار النجم تامر حسني لافتتاح أولى حفلات المهرجان، قال "الكشوطي"، إن هذا الاختيار موفق جدًا لأن النجم تامر حسني يتمتع بشعبية جارفة على مستوى العالم العربي، موضحًا أن هناك مجموعة كبيرة من الفنانين يشاركون في مجلس أمناء المهرجان بجانب الرياضيين والنقاد والصحفيين، وهناك تنوع كبير على مستوى مجلس الأمناء والأنشطة التي سيتم تقديمها، وسيتم الإعلان عن الأسماء في تمام الخامسة مساء اليوم.