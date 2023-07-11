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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول أعمال الجمعية العمومية الـ45 لـ"كاف" بأبيدجان

الاتحاد الإفريقي
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم

يعقد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد غدٍ الخميس، اجتماعًا للجمعية العمومية العادية الخامسة والأربعين، من أجل المصادقة على العديد من الأمور والقرارات.

وستستضيف مدينة أبيدجان، بكوت ديفوار، أعمال الجمعية العمومية لـ «كاف»، التي ستنطلق في العاشرة صباحًا بالتوقيت المحلي.

وسيشهد كونجرس «كاف» انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم للفترة من 2023 إلى 2027، وانتخاب رئيس ونائب رئيس لجنة التدقيق والامتثال في «كاف» للفترة ذاتها

كما سيشهد الاجتماع، انتخاب رؤساء ونواب رؤساء الهيئات القضائية للاتحاد الإفريقي للفترة 2023-2027، إلى جانب انتخاب رئيس ونواب رئيس لجنة الحوكمة للفترة ذاتها.

وسيتم خلال الاجتماع، النظر في مقترحات التعديلات على النظام الأساسي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، واللوائح التي تحكم تطبيق النظام الأساسي، وكذلك على قواعد إجراءات الجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وكان مقررًا أن تنعقد الجمعية العمومية لـ «كاف»، بمدينة كوتونو ببنين، قبل أن تعتذر الأخيرة عن استضافة الاجتماع، ليقرر «كاف» بعدها إقامة الجمعية العمومية في أبيدجان.

 

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