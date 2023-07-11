عصام عمر يكشف كيف تحول من دراسة الفلسفة للمسرح

كشف عصام عمر، نجم مسلسل "بالطو"، كيف تحول من دراسة الفلسفة للمسرح، وتفاصيل بدايته الفنية والصعوبات التي واجهها في حياته.

وقال خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، إنه من الإسكندرية وتخرج من أداب مسرح، وذلك بعد أن تم رفده في اختبارات المسرح للمرة الأولى وكان عدد المتقدمين 20شخصًا، ولذا قرر بعدها الالتحاق بكلية الفلسفة.

كيف انضم لقسم المسرح؟

وأشار إلى أنه أصيب بإحباط بسبب عدم نجاحه في اختبار المسرح، ولكنه فوجئ باتصال من "موهجة، وخلف"، وهما موظفان بالقسم وأشادا بتمثيله وقال له خلف “أنت مميز” وأكد له أن "موهجة"، ستتحدث مع المسئولين، وبالفعل تحدثت مع المسئولة وأكدت أنه حدث مشكلة ولهذا لم يتم قبوله، وطلبوا منه أن يلتحق بالقسم ومن هنا انضم لقسم المسرح.