رفع 200 طن مخلفات من شوارع زفتى بالغربية

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة زفتى في الغربية بقيادة إبراهيم فايد، أعمال النظافة وتقليم الأشجار وصيانة الحدائق الوسطى بالطرق، بالإضافة إلى رفع المخلفات بجميع أنحاء المدينة باستخدام عدا مجلس مدينة زفتى والوحدات القروية، وبإشراف من نواب رئيس المدينة، كما تم تنفيذ أعمال الصيانة وتركيب عمود الإنارة بكورنيش النيل بشوارع التحرير والجمهورية وفلسطين.

ونظمت رئاسة مركز ومدينة زفتى حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 204 أطنان قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وقال مجاهد الدرف، نائب رئيس مركز ومدينة زفتى، إن الحملة تحت إشراف إبراهيم فايد رئيس المدينة، استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائبمحافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وفي السياق ذاته، نظمت رئاسة مركز ومدينة سمنود بمحافظة الغربية، حملة نظافة أسفرت عن رفع نحو 104 أطنان قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت ناريمان خضر نائب رئيس مركز ومدينة سمنود، إلى أن الحملة تحت إشراف كمال عزت رئيس المدينة، استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان محافظ الغربية قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.