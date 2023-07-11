وصول أكثر من 297 ألف حاج إلى المدينة المنورة

وصل 297 ألفا و487 حاجا من عدة جنسيات إلى المدينة المنورة، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن إجمالي الوصول أمس الإثنين بلغ 27 ألفا و195 حاجا.

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 154 ألفا و185 حاجا، حيث بلغ إجمالي المغادرة الإثنين 27 ألفا و195 حاجا، غادر منهم 21 ألفا و871 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 116 رحلة.

وغادر 5 آلاف و213 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 125 رحلة، فيما غادر 111 حاجا من مركز حجاج البر عبر 3 رحلات، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 143 ألفا و281 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 47٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2767 حاجا.