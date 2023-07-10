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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد عضة الأسد.. مادلين طبر: «حضن لن يتكرر في حياتي»

مادلين طبر
مادلين طبر

كشفت الفنانة مادلين طبر، كواليس تعرضها لهجوم أسد علي الهواء وتفاصيل إصابتها، مؤكدة أنها لم تكن تبحث عن التريند.

وقالت “طبر” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا بحب الحيوانات، واتعودت أتقرب من الحيوانات".

وأضافت: "الشبل نام لما التكييف اشتغل، ونزلت على ركبي عشان أبقى طول روماريو، والأسد حبني لدرجة أخدني بالحضن، وطبطبت عليه، محدش طبطب عليه أبدًا، أنا فرحت وهو فرح، حصل تواصل إنساني، بعد الحضن مفروض أرجع الكرسي بتاعي، لكني طمعت وقعدته في حجري، لسة بأقول بكمل الأسئلة، لقيته بيعض، وكان عندي ثبات انفعال، أنا قلت إنه بيعض والمدرب قلبه وقف من الذعر، لأنه لو عاوز يعضني بجد كان أكل دراعي، لكنه كان بيناغشني".

ورغم إصابتها، قالت مادلين: "حضن لن يتكرر في حياتي، لحظة غريبة وحلوة". 

 

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