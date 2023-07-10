سيراميكا كليوباترا يهزم بيراميدز 2-1 ويضمن البقاء

أعلن سيراميكا كليوباترا تتويج الأهلي بطلا للدوري رسميا بعد فوزه على بيراميدز 2- 1 في المباراة التي أقيمت بملعب المقاولون في الأسبوع الثالث والثلاثين للدوري الممتاز .

الهزيمة جعلت رصيد بيراميدز يتوقف عند 67 نقطة في المركز الثاني بفارق 8 نقاط عن الأهلي الذي تبقى له خمس مباريات مقابل مباراتين فقط لبيراميدز وفي المقابل الفوز رفع رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 37 نقطة وضمن البقاء رسميا .

النصف ساعة الأولى من الشوط الاول شهدت سيطرة لبيراميدز لكن الخطورة كانت لسيراميكا وفي الدقيقة 13 انطلق صلاح محسن من وسط الملعب حتى دخل منطقة الجزاء وسدد كرة قوية تصدى لها أحمد الشناوي وأبعدها إلى ركنية ببراعة ثم سدد محمد توني كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدا عن المرمى.

في الدقيقة 38 حصل بيراميدز على ركلة حرة خارج منطقة الجزاء تصدى لها كريم حافظ وسدد الكرة بشكل رائع سكنت أعلى الزاوية اليمنى لمحمد بسام حارس مرمى سيراميكا لتعلن عن هدف التقدم لبيراميز

في الدقيقة 39 أخطأ محمد الشيبي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز في إبعاد الكرة من أمام ميدو جابر فوصلت إلى صامويل أمادي الذي لم يجد صعوبة في إيداعها المرمى لكن الحكم محمود عاشور ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو واحتسب لمسة يد على ميدو جابر.

في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع أخطأ علي جبر تقدير كرة داخل منطقة الجزاء وكادت أن تصل إلى صلاح محسن ونجح أحمد الشناوي في إبعادها ووصلت إلى أمادي الذي سددها فوق العارضة .. وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ومن خطأ دفاعي داخل منطقة الجزاء وصلت الكرة إلى أمادي الذي مررها لصلاح محسن فسددها داخل المرمى مسجلا هدف التعادل لسيراميكا .

سيراميكا كان أفضل في الشوط الأول بعد نزول محمد إبراهيم وفي الدقيقة 60 مرر مصطفى فتحي كرة عرضية سددها وليد الكارتي وتصدى لها الحارس محمد بسام وفي الدقيقة 84 سجل صلاح محسن الهدف الثاني لسيراميكا كليوباترا عندما مرر محمد شكري كرة عرضية أبعدها أحمد سامي ووصلت إلى صلاح محسن الذي راوغ مدافع وسدد الكرة داخل المرمى .

بعد الهدف هاجم بيراميدز وتصدى محمد الشيبي لركلة حرة ومرر كرة عرضية سددها علي جبر برأسه وأبعدها محمد بسام إلى ركنية لتنتهي المباراة بفوز سيراميكا 2-1 .