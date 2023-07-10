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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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«الوزراء»: تطوير العيون الكبريتية يضع سيوة على خريطة المقاصد السياحة العالمية

العيون الكبريتية
العيون الكبريتية فى سيوة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن واحة سيوة تمتلك العديد من المقومات الجذب السياحي، إضافة إلى الطبيعية البدوية التي تسيطر عليها.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إلى أهمية الحفاظ على الهوية البصرية ضمن عمليات التطوير التي تشهدها واحة سيوة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للحفاظ على عراقة الواحة.

كيفية الاستفادة من السياحة العلاجية؟

وتابع: أن السياحة العلاجية أهم ما يميز واحة سيوة، مُشيرًا إلى أن تطوير وإعادة تأهيل عيون المياه الكبريتية، يُسهم في وضع الواحة على خريطة السياحة العالمية؛ لتتحول سيوة إلى مقصد سياحي قائم بذاته.

مجلس الوزراء عيون المياه الكبريتية خريطة السياحة العالمية سيوة مقومات جذب سياحية الهوية البصرية

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