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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

السجن لـ متهمين والبراءة الثالث في واقعة إحداث عاهة مستديمة لشخص ببورسعيد

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، السجن لـ متهمين والبراءة لثالث في واقعة إحداث عاهة مستديمة لشخص ببورسعيد.


وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 14 من شهر إبريل عام 2022 والمتهم فيها كل من مراد الخضري السيد ويبلغ من العمر 27 عاما، ومحمد محمد معاطي ويبلغ من العمر 55 عاما، ومحمد محمد محمد معاطي ويبلغ العمر 25 عاما، حيث ضربوا المجني عليهم محمد حسن حجازي محجوب عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيتوا النية وعقدوا العزم علي ذلك، حتى قام المتهم الأول بضربه بالسلاح الأبيض في يده اليسرى فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، الا أنه حيد عن الهدف قاصدين من ذلك إحداث إصابته، وحازوا واحزروا سلاح ناريا غير مششخن فرد خرطوش وذخائر تستعمل على السلاح الناري وسكين.

 

وشهد المجني عليه محمد حسن محجوب أنه على إثر خلافات فيما بين المتهمين ووالده قاموا بالتعدي عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض سكين فاحدثوا إصابته باليد اليسرى والتي نشا عنها عجز كلي بنسبة 5%، كما قاموا بإطلاق أعيرة نارية صوبه باستخدام السلاح الناري فرد الخرطوش، وشهد حازم إبراهيم رائد شرطة ورئيس مباحث قسم شرطة الجنوب أول بأن تحرياته أثبت وجود خلافات بين المتهمين والد المجني عليه، بان قاموا بضربه باستخدام سلاح ابيض سكين فأصابوه باليد اليسرى التي نشا عنها إصابة أحدثت نقص منفعة ووظيفة الإصبع الاوسطي، الأمر الذي يعد عجزا جزئيا.

قضت المحكمة

وقضت المحكمه بمعاقبة المتهمين الأول والثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليهما، ومصادرة المضبوطات، والزمتهما المصاريف الجنائية، وبراءة المتهم الثالث.

احداث عاهه مستديمه أحداث الواقعة استخدام إصا التعدي عليه بالضرب

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