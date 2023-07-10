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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

صراع الهبوط.. الإسماعيلي يتقدم على الداخلية بهدف في الشوط الأول

ياو أنور
ياو أنور

تقدم الإسماعيلي على نظيره الداخلية بهدف نظيف، في الشوط الأول من اللقاء المقام مساء اليوم في الجولة قبل الأخيرة من الدوري.

هدف الشوط الوحيد سجله التنزاني ياو أنور في الدقيقة 8 مبكرًا، بتسديدة داخل منطقة بعد خطأ مدافع داخلية أحمد عبد الرسول.

في نفس التوقيت تعادل بيراميدز مع سيراميكا بهدف لكل فريق، تقدم طلائع الجيش على أسوان بهدف نظيف وحسم التعادل السلبي نتيجة غزل المحلة والبنك الأهلي.

تشكيل الإسماعيلي.. رباعي هجومي في مواجهة الحسم أمام الداخلية

حراسة المرمى: أحمد عادل

خط الدفاع: محمد نصر، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي

خط الوسط: سيرجي أكا، عماد حمدي، أحمد مدبولي

خط الهجوم: ياو أنور، محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي

الاسماعيلى الداخلية الدوري أنور سيراميكا بيراميدز

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