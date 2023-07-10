بصوت عبدالباسط حمودة.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم «البطة الصفرا» (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة للفيلم السينمائي “البطة الصفرا” بطولة النجمة غادة عادل، الأغنية الدعائية للعمل بعنوان “خدت بالك” بصوت المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وطرحت أغنية “خدت بالك” على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية وتضمنت الأغنية مشاهد كوميدية من أحداث فيلم “البطة الصفرا” التي جمعت أبطال العمل.

أغنية “خدت بالك” غناء عبد الباسط حمودة وكلمات مصطفى البرنس، وألحان بلال سرور، وتوزيع موسيقي وميكس هاني ربيع، وماستر ماهر صلاح.

كلمات الأغنية:

“خدت بالك خد كمان خدت بالك خد كمان خدت طبله ولا رق ماشية ملبن ولا زق خدت فيزه ولا ميزه خطوتك كانت عزيزه ولا ارخص من بريزه ولا سلاكه سنان ولا سلاكه سنان سنااان ولا سلاكه سنان خدت بالك خد كمان يا حبيبى يا اخويا خدت توست ولا كيك انت دوست ولا داس الكون عليك خدت دورك فالطابور ولا لسة ملكش دور كنت شوكه جوا ظور ولا ساقية سايقها تور خدت علي الطاير ولا فوري واللي خدته ده كان ضروري

يابني ده انت نبحت زوري نبحت زوري خدت ولا نقول كماان كماان كمااان كمااان يا حبيبى كمان كمان كمان كمان كمان كمان خدت من عالوش ولا كله شايط قعر حلة (يا حبيب اخوك) كلت فيها العيش خصوصي ولا لقمة و السلام كنت بطه مظغطينها ولا قطه مغمينها ولاحاله يئسوا منها ولا بتطير حمام”.

موعد طرح فيلم “البطة الصفرا”

ومن المقرر طرح فيلم "البطة الصفرا" بدور العرض السينمائي مطلع شهر أغسطس المقبل، ويشارك في بطولته كل من النجمة غادة عادل، والفنان عبدالرحمن توتا، ومحمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبوالروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.

ويعتبر فيلم “البطة الصفرا” التعاون السينمائي الثاني للفنانة غادة عادل، مع محمد عبدالرحمن توتا، معًا بعد فيلم الخطة العايمة، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتي في نص الليل وفرصة سعيدة.