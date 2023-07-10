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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"الملا" يتابع سير الأعمال فى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة متابعة ميدانية وتفقد سير الأعمال فى مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية (Train D) الجارى تنفيذه من خلال ائتلاف شركتى إنبى وبتروجت.

وكشفت الوزارة، في بيان لها، اليوم الإثنين، عن أن المشروع يمثل نموذجاً للتكامل بين شركات قطاع البترول، حيث يضيف المشروع زيادة فى القدرة الإنتاجية للمجمع لتعظيم الاستفادة من غازات حقول منطقة شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط والصحراء الغربية وأي اكتشافات جديدة بهذه المناطق، بفصل مشتقات الغاز ذات القيمة الاقتصادية العالية كخليط الإيثان/ البروبان الذى يمثل المادة الخام لمصانع البتروكيماويات بمنطقة الإسكندرية التي تشمل شركتي سيدبك وإيثيدكو، وكذلك تغذية شركة البتروكيماويات المصرية من خلال شركة سيدبك، ما يدعم صناعة البتروكيماويات الوطنية، ويحقق زيادة فى إنتاج البوتاجاز والمتكثفات للمساهمة فى سد الاحتياج المحلى من هذه المنتجات، وكذلك إنتاج البروبان التجارى الذى يُصدر إلى الأسواق العالمية.

وحضر الجولة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبيه للتخطيط والمشروعات المهندس أحمد محمود والعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد، والمهندس حسانين محمد رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير والمهندس محمود ناجى معاون الوزير للنقل والتوزيع والمهندس وليد لطفى رئيس شركة بتروجت والمهندس محمد عبدالعزيز رئيس شركة إنبى والمهندس وائل جويد رئيس شركة غاز مصر.

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