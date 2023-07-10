مصرع 10 من مقاتلى حركة الشباب الإرهابية فى الصومال

أعلنت القيادة الأمريكية في إفريقيا "أفريكوم" عن أنها شنت 3 غارات جوية استهدفت أعضاء من حركة الشباب الإرهابية في الصومال.

وأوضح بيان صادر عن "أفريكوم" أن القصف جاء بناءً على طلب من الحكومة الصومالية، بعد معركة بين القوات الحكومية ومقاتلي حركة الشباب، في منطقة أفمدو في إقليم جوبا السفلي في جنوب الصومال، مشيراً إلى أن 10 من عناصر حركة الشباب قتلوا في الغارة الجوية.

وتأتي الغارة الجوية الأمريكية بالتزامن مع إعلان الحكومة الفيدرالية الصومالية عن أن المواجهات التي دارت بين قواتها ومقاتلي الشباب في أفمدو أسفرت عن مصرع 40 من المقاتلين.