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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

شيكابالا وزيزو وفتوح.. أوسوريو يرفض تغيير تشكيل الزمالك أمام الأهلى

محمود عبد الرازق
محمود عبد الرازق شيكابالا وزيزو

عقد المدير الفني لفريق الزمالك، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، جلسة مع الجهاز المعاون المؤلف من مدحت عبدالهادي وأحمد مجدي ومحمد عبدالمنصف، بحضور عبدالواحد السيد، مدير الكرة، وذلك لوضع خطة الإعداد لمباراة القمة أمام النادي الأهلي، التي ستقام يوم الخميس المقبل والتي تم تأجيلها من الأسبوع 31 للدوري الممتاز لكرة القدم.

واستقر الجهاز الفني بقيادة أوسوريو على الحفاظ على التشكيل الأساسي للفريق الذي لعب به خلال الست مباريات الماضية، وحقق فيها الزمالك 6 انتصارات متتالية، من بينها 4 مباريات في الدوري الممتاز أمام كل من الاتحاد السكندري والمحلة وطلائع الجيش وفيوتشر، وأمام فاركو والمقاولون العرب في كأس مصر.

وطلب الجهاز المعاون من أوسوريو بدء التشكيل بنفس اللاعبين ذوي الخبرة، الذين حافظوا على طريقة اللعبة الجديدة خلال الفترة الماضية، وضرورة الحفاظ على التشكيل الأساسي للفريق بقيادة مثلث القوة، المؤلف من محمود عبدالرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو وأحمد فتوح في خط الوسط، حتى لا يتكرر ما حدث في مباراة فيوتشر، وتحديدًا في الشوط الأول.

مباراة القمة أحمد السيد “زيزو” شيكابالا أحمد فتوح كالورس أوسوريو الزمالك والأهلي في مباراة القمة

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