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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بث مباشر.. الملك تشارلز الثالث يستقبل بايدن

بايدن
بايدن

يقدم موقع “الدستور” بثا مباشرا لمراسم استقبال الملك تشارلز الثالث للرئيس الأمريكي جو بايدن.

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، اليوم، استقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، لمناقشة عدد من الملفات المشتركة والقضايا الدولية، قبل اجتماع قمة الناتو المقرر الثلاثاء.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن المملكة المتحدة أقرب حليف لبلاده في أوروبا، حيث يلتقي الإثنين الملك تشارلز الثالث ويناقش دعم أوكرانيا مع ورئيس الوزراء ريشي سوناك قبل المشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.

الملك تشارلز الثالث يستقبل الرئيس الأمريكي بايدن بايدن الرئيس الامريكي بث مباشر

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