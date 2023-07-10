كاتب صحفى: مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثرًا بالأزمة فى السودان

علق الكاتب الصحفي محمد أمين، على استضافة مصر يوم ١٣ يوليو ۲۰۲۳ مؤتمر قمة دول جوار السودان.

وقال "أمين" خلال حواره علي قناة صدي البلد، اليوم، إن مصر وجنوب السودان من أكثر الدول تأثراً بالأزمة في السودان، حيث ازدادت الأمور سوءاً في الخرطوم بشكل كثير في الآونة الأخيرة بعد رجوع العلاقات بالقارة السمراء بعد انقطاعها لمدة طويلة، منوها بأن مصر حريصة على الحل السياسي للأزمة في السودان ومصلحة الدول المجاورة لها.

وتابع أن هناك آمالا كثيرة على نتائج مؤتمر قمة دول جوار السودان التي سوف تعقده مصر يوم 13 من شهر يوليو الجاري.

يشار إلى أن قمة دول جوار السودان تبحث سُبل إنهاء الصراع الحالي والتداعيات السلبية له على دول الجوار، ووضع آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة في السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.