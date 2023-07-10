تداول 34 سفينة حاويات وبضائع العامة بميناء دمياط

ذكرت هيئة ميناء دمياط أنه تم تداول 34 سفينة حاويات وبضائع عامة، و5 آلاف و518 شاحنة بالميناء، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار المركز الإعلامي للهيئة- في بيان اليوم الإثنين إلى وصول السفينة (WADI ALYARMOUK) المصرية القادمة من رومانيا، وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية، لافتًا إلى مغادرة 3 قطارات بحمولة إجمالية 3 آلاف و798 طن قمح للميناء إلى صوامع كوم أبوراضي؛ ليصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 162 ألفًا و941 طنًا، وبمخازن القطاع الخاص يصل إلى 225 ألفًا و462 طنًا.

وأضاف المركز أن حركة الصادر من الحاويات بلغت 485 حاوية مكافئة، والحاويات الواردة 571 حاوية مكافئة، بينما بلغت حاويات الترانزيت 3 آلاف و338 حاوية مكافئة، مبينًا أن الصادرات بلغت 32 ألفًا و370 طنًا، بينما شملت الواردات 35 ألفًا و529 طنًا من البضائع، من بينها 9 أطنان قمح، و8 آلاف و863 طن ذرة، و818 رأس ماشية (عجول تسمين)، بإجمالي وزن 239 طنًا.