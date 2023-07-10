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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يشيد بمشروع قانون بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة بشأن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المُقدم من النائب طارق رضوان "وأكثر من عُشر عدد الأعضاء".

وجاء نص الكلمة كالتالي، السيداتُ والسادةُ أعضاءَ المجلسِ الموقر، في نهاية مناقشة مشروع القانون، أثمن غاليًا ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات، سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة.

وتابع رئيس مجلس النواب، وإذ أشيد في هذا المقام بالنائب طارق رضوان "رئيس لجنة حقوق الإنسان" مقدم مشروع القانون، على حرفية الصياغة التشريعية التى ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع، والتي تعد مثالاً يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى، حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة في طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما ستنطوي عليه من صعوبات في التطبيق، وأود أن أؤكد أن التشريعات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي الطريق إلى بنيان تشريعي قويم يبتغي المشرع من خلاله تحقيق أهدافه.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب التحالف الوطني النائب طارق رضوان مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

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