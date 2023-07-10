محافظ الإسكندرية ووزير البترول يفتتحان محطة الكيلو 38 المتكاملة (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم محطة غازتك/ إيني بالكيلو 38 طريق الإسكندرية القاهرة الصحراوي، لخدمة مرتادي الطريق.

وخلال كلمته، وجه الشريف، الشكر لوزير البترول والثروة المعدنية على ما نشهده مؤخراً من توسع كبير في إقامة محطات تموين وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى؛ وافتتاح محطات جديدة للغاز على الطرق الحيوية؛ مثل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى يأتي في إطار خدمات تموين الوقود، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعى، بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والتيسير عليهم، ودعم خطط التنمية الشاملة.

وأوضح المحافظ أن الإسكندرية من المدن الأكثر تعرضا وتأثرا بشكل كبير بالتغيرات المناخية على الرغم من أن الانبعاثات الكربونية في المدينة لا تتعدى نسبة 0.24% من الانبعاثات الكربونية العالمية.

وأشار إلى أن الإسكندرية بالنسبة لقطاع البترول تمثل 40% من إجمالي قطاعات البترول على مستوى الجمهورية وأكد أنه من المستهدف الوصول إلى 1000 ألف محطة على مستوى الجمهورية، والآن وصلنا إلى 800 وباقي 200 تحت الإنشاء قريبا وذلك يكون هناك تغطية على مستوى الجمهورية، كما يوجد محطات متنقلة لتوفير الغاز على الطرق السريعة والأحدث من ذلك عملية تحويل السيارات إلى غاز عن طريق الورشة المتنقلة الحديثة وهى ٥ ورش سيارات متنقلة للتسهيل علي طالبي الخدمة.

وتفقد كل من المحافظ والوزير المحطة بالكيلو 38 طريق إسكندرية القاهرة الصحراوي والتي تبلغ مساحتها 5000 متر مربع، وتشمل على (4 نقاط شحن بالغاز الطبيعي_ 3طلمبات بنزين 92 و95_ 2 طلمبة سولار)، وبقدرة تشغيل 1600متر مكعب/ ساعة، وبطاقة تموين عدد 2000 سيارة بالغاز الطبيعى يوميا، كما تشمل المحطة كذلك مركز متنقل لتحويل وصيانة السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، ليصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعى التابعة للشركة في محافظة الإسكندرية 23 محطة، وتقدم المحطة المتكاملة أيضا تموين المنتجات البترولية السائلة (بنزين 92 – بنزين 95 - السولار).

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