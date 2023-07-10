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الإثنين 10 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": استشهاد فلسطينى برصاص قوات الاحتلال بالضفة

جريدة الدستور

 أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، باستشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية، حسبما جاء في نبأ عاجل اليوم الإثنين.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أدانت انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وميليشيات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، سواء ما يتعلق بجرائم القتل خارج القانون، أو هجمات ميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية ضد البلدات الفلسطينية، في توزيع مدروس وتكامل في الأدوار.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن ما حدث في بلدة كفر قدوم، يؤكد تكامل الأدوار بين الجيش والمستوطنين، في مشهد يتكرر باستمرار ويخلف المزيد من الشهداء والمصابين في صفوف الشعب الفلسطيني والمزيد من تخريب الممتلكات، في ظل دعوات تحريضية وقرارات إسرائيلية رسمية لتوزيع المزيد من السلاح على المستوطنين، والتفاخر بذلك كما جرى في اتفاق وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ومفوض شرطة الاحتلال لإبقاء السلاح مع كل مستوطن.

مقتل فلسطيني الاحتلال قوات الاحتلال الإسرائيلي

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