تشمل 6 مناطق سياحية.. خطة الدولة لتنمية منطقة سفاجا (فيديوجراف)

تركز خطة الدولة على تنمية منطقة سفاجا كأولوية قصوى ضمن مراحل مشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي.

ووجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في حساب تكلفة توصيل المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة، وتم تقسيم المنطقة إلى عدة أنشطة، هي النشاط الصناعي، الاستثمار الزراعي، وأيضًا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة.

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهم مميزات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي:

- تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التى توليها الدولة أهمية شديدة.

- تتمتع بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوى.

- سيتم التركيز على إحدي المناطق فى "سفاجا" كأولوية بمراحل المشروع.

- هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة بالمنطقة.

- تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9،1 بسفاجا.

- تضم 4 مناطق زراعية وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا.

- تشمل 6 مناطق سياحية بإجمالى مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيرها.