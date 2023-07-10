ads
الإثنين 10 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تشمل 6 مناطق سياحية.. خطة الدولة لتنمية منطقة سفاجا (فيديوجراف)

جريدة الدستور

تركز خطة الدولة على تنمية منطقة سفاجا كأولوية قصوى ضمن مراحل مشروع التنمية الاقتصادية لمنطقة المثلث الذهبي.

ووجه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بالبدء في حساب تكلفة توصيل المرافق، خاصة أن هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة عدة مشروعات متنوعة في هذه المنطقة، وتم تقسيم المنطقة إلى عدة أنشطة، هي النشاط الصناعي، الاستثمار الزراعي، وأيضًا نشاط الطاقة الجديدة والمتجددة. 

واستعرضت فضائية "إكسترا نيوز" أهم مميزات المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي: 

- تعد أحد المشروعات القومية الكبرى التى توليها الدولة أهمية شديدة. 

- تتمتع بمقومات التنمية المستدامة من حيث الموقع الاستراتيجي الحيوى. 

- سيتم التركيز على إحدي المناطق فى "سفاجا" كأولوية بمراحل المشروع. 

- هناك طلبات من جانب عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات متنوعة بالمنطقة. 

- تم تخصيص أراض لتنفيذ بعض المشروعات الصناعية بالمنطقة الصناعية 9،1 بسفاجا. 

- تضم 4 مناطق زراعية وتركزت المساحات الكبرى منها باتجاه محافظة قنا. 

- تشمل 6 مناطق سياحية بإجمالى مساحة 615 كم2 لتغطي المناطق السياحية الشاطئية وغيرها. 

 

إقامة مشروع الإستثمار الزراعي إقامة مشروعات التنمية الاقتصادية الطاقة الجديدة والمتجددة المشروعات الصناعية المنطقة الصناعية المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي

الأكثر قراءة

بعد الاتفاق على ضمه.. "الدستور" يكشف تفاصيل عقد إمام عاشور مع الأهلى

قصة "حسناء المرج" بعد إصابتها بعاهة مستديمة على يد زوجها

أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد منذ عقود

فى أول زيارة لرئيس حكومة إلى الواحة منذ سنوات عديدة: مدبولى يصل سيوة

محافظ قنا: مجمعات الخدمات الحكومية تسهم في إنهاء معاناة سكان القرى

إخماد حريق فى مبنى بنك بالخليفة المأمون بمصر الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

تحويشة العمر

د هند جاد

دكر مزاجنجى..

وائل لطفي

تطوير الساحل «الطيب»!

ماجد حبته

مونديال المشردين!

لواء.حمدى البطران

حديث عن المعاناة

منة عبيد

بيت الروبى .. جاب العيد

حسين دعسة

البنك الدولى يطلق "مختبر استثمار القطاع الخاص".. مغامرة فى الأسواق الناشئة

لواء.حمدى البطران

«حكاية هوى»

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

"كابينت" نتنياهو يصوت على منع انهيار السلطة الفلسطينية.. ماذا يعنى؟

ما بعد العملية.. كيف سيتحرك الجيش الإسرائيلى فى "جنين"؟

بايدن: حكومة نتنياهو هى الأكثر تطرفًا فى إسرائيل منذ «جولدا مائير»